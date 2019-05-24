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Дочь Алсу Микелла Абрамова не участвовала в спецвыпуске «Голос.Дети»

Общество

Шестой сезон «Голос.Дети» дискредитирован скандалом и фальсификациями

Москва, 24 мая 2019, 23:14 — REGNUM  Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова, которая ранее нечестным образом победила в шоу «Голос.Дети» на Первом канале, решила не принимать участие в специальном выпуске программы.

«Конечно же, мы пригласили всех финалистов, но, к сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это её решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остаётся частью большой семьи «Голоса», и мы желаем ей больших творческих успехов», — сказал в эфире ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

При этом другие финалисты шестого сезона «Голос.Дети» приняли участие в специальном выпуске. Наставники финалистов не приняли участия в спецвыпуске, но записали видеообращения в поддержку детей.

Напомним, что победа Абрамовой в финале «Голос.Дети» оказалась сфальсифицированной — была организована автоматизированная отправка смс в пользу дочери Алсу. Так она и набрала 56,5% голосов в финале. Результаты финала были отменены.

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