Москва, 24 мая, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В России сотрудники ряда банков стали запрашивать у своих клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств, сообщает 24 мая «Коммерсантъ».

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Отмечается, что кредитные учреждения используют данные коды в СМС для подтверждения личности клиента или при подключения услуг. Речь идет о Промсвязьбанке, «Почта-банке», «Тинькофф-банке» и ряде других финансовых организаций.

Вместе с тем коды из СМС приходят для подтверждения операций по списанию денежных средств и их нельзя сообщать никому, в том числе сотрудникам банка. Этим пользуются мошенники, когда звонят с поддельных номеров и просят сообщить код из СМС.

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Как считают эксперты, практикой запроса кодов из СМС-сообщений для услуг, не связанных с переводом средств, стоит отказаться. В банках заверили, что в своих сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Коммерсантъ» сообщил о новом способе мошенничества через терминалы «Сбербанка». Речь идет о том, что если злоумышленник намеренно не завершит платежную операцию, то следующий клиент, который вставит свою карту в этот терминал, оплатит чужой счет.

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