Три главных направления кибератак назвали в Сбербанке

Москва, , 04:50 — REGNUM Главные направления, требующие внимания при противодействии киберпреступлениям, это DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Об этом рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он пояснил, что количество DdoS-атак увеличилось, их качество изменилось, кроме того, обнаруживать их достаточно сложно. Также на сегодняшний день развивается целый рынок, связанный с утечками данных.

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Еще одним трендом является мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Россия в этом смысле — уникальная страна, с высоким уровнем доверия населения ко всему, что делают государственные институты, корпорации. В целом это плюс, однако мошенники пользуются этой чертой населения, и особенно пожилых людей, отметил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным аналитической компании Solar JSOC, количество хакерских атак на корпоративных клиентов банков выросло на 89% и составило 765 тыс. случаев. Это атаки, в ходе которых злоумышленники взламывают инфраструктуру банка и похищают средства при помощи соответствующих программ.

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