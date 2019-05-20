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Возврат почти невозможен: о новом способе мошенничества через терминалы

Происшествия

Когда деньги из платёжного терминала уходят на оплату счетов предыдущего пользователя, нельзя говорить о добровольном предоставлении данных мошеннику, тем не менее вернуть средства будет крайне сложно, считает адвокат

Москва, 20 мая 2019, 12:34 — REGNUM  Мошенничество с банковскими картами в последнее время приобрело массовый характер, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новый вид мошенничества, связанный с платёжными терминалами Сбербанка, она отметила, что кроме способов и причин таких действий, граждан больше интересует вопрос, возможно ли вернуть похищенные средства.

«А сделать это очень сложно. Ведь в большинстве случаев банк отказывает в возврате средств на законных основаниях, поскольку чаще всего мошенники используют такой метод хищения средств, при котором владельцы карт сами сообщают им все необходимые данные. При данном конкретном методе, когда деньги уходят на оплату счетов предыдущего пользователя банкоматом, нельзя говорить о добровольном предоставлении данных преступнику. Но доказать это опять-таки будет практически невозможно. А как показывает судебная практика, возврат средств в Сбербанке предусмотрен только в случае наличия неоспоримых доказательств», — отметила адвокат.

Напомним, ранее о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка сообщила газета «Коммерсант». Речь идёт о том, что если злоумышленник намеренно не завершит платёжную операцию, то следующий клиент, который вставит свою карту в этот терминал, оплатит чужой счёт. Вместе с тем сотрудники банка заявили, что все терминалы надёжно защищены и призвали граждан быть внимательнее.

Читайте ранее в этом сюжете: Мошенники придумали новую схему воровства денег через терминалы Сбербанка

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Банковское дело
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