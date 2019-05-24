Чебоксары, 24 мая, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В бассейне Чебоксарского водохранилища фактически завершилось половодье. Оно было одним из самых маловодных за 39 лет работы Чебоксарской ГЭС. Аналогичная ситуация сложилась в мае в Куйбышевском водохранилище, где уровень воды снижался до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы. Тревогу в связи с обмелением Волги бьют власти Татарии, Самарской и Ульяновской областей, вопрос был поднят в комитете Госдумы по экологии и на встрече министра природы Дмитрия Кобылкина с президентом Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС Чебоксарская ГЭС

Чувашские энергетики отмечают, что объём суммарного притока в Чебоксарское водохранилище, которое расположено на территории Чувашии, Марий Эл и Татарии, в апреле и по 24 мая составил 20,7 куб. км при среднемноголетнем показателе 39,5 куб. км. За всю историю эксплуатации ГЭС меньше было зафиксировано только в 1996 и 2015 годах — 20,2 и 20,4 куб. км соответственно.

Максимальный приток в Чебоксарское водохранилище в половодье-2019 зафиксирован 17 апреля — 7360 м³/с. Ниже приточные расходы были только трижды за 39 лет — в 1996, 2015, 2016 годах.

«За всё время эксплуатации, начиная с 1981 года, Чебоксарская ГЭС только в 1996, 2014, 2015 и 2019 годах не переходила в базовый (круглосуточный без останова гидроагрегатов) режим работы и не открывала донные водосбросы. Так как станция эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), у неё нет возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды. Всю воду, прибывающую к гидроузлу, станция пропускает практически транзитом: сколько пришло — столько же и сбрасывается вниз по течению», — напоминают на Чебоксарской ГЭС.

Сейчас суммарный приток к створу Чебоксарского гидроузла — 3100 м³/с, боковой — 1970 м³/с. Станция работает в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах отметок 63—63,3 м. Данный режим работы установило Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Уровень верхнего бьефа 63,11 м, нижнего — 51,5 м.

В апреле 2019 года приток воды в целом в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 69% от среднемноголетних значений. По прогнозам, в мае приток ожидается в среднем меньше на треть, хотя запасы воды в снежном покрове на начало половодья были на уровне нормы. В настоящее время Росводресурсы установили режим работы Волжско-Камского каскада, позволяющий обеспечить в сложившихся гидрологических условиях максимальное наполнение Куйбышевского водохранилища, — главного регулятора всего Волжско-Камского каскада.

В регионах Поволжья обеспокоены низким уровнем воды и в Куйбышевском водохранилище, более половины которого расположено в Татарии, около 30% площади — в Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень воды в начале мая снизился до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы.

В Татарии, к примеру, после обмеления берега Волги обнажилась старая дорога, вымощенная камнем. Эксперты отмечают, что мостовая была построена в XIX веке, соединяя старую пристань города Бакалду и центр Казани. Из-за маловодья туристические теплоходы не могут зайти в некоторые турцентры республики: в частности, отменялись заходы теплоходов на остров-град Свияжск, в городе Тетюши из 20 запланированных на май заходов отменены 15. Власти Татарии видят три основные угрозы от обмеления Волги: гибель рыбы, загрязнение водоёмов и риски для судоходства.

В Самарской и Ульяновской областях, помимо властей, тревогу забили жители и водопользователи. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Жигулевская ГЭС на основании решения межведомственной комиссии открыла водосливную плотину из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги — Волгоградского гидроузла и Волго-Ахтубинского канала: здесь сложились засушливые условия, и была необходимость соблюдения баланса водных ресурсов.

В итоге на территории Ульяновской области уровень воды на Куйбышевском водохранилище снизился на 1,47 м. Власти Татарии и Ульяновской области попросили Росводресурсы и Жигулевскую ГЭС снизить расход воды через гидроузел, «чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам». В результате шандоры на водосливной плотине были частично закрыты, уровень воды стал расти. По словам специалистов, ориентировочно к 1 июня (по другим данным, 9−15 июня) ситуация стабилизируется, и уровень отметки водного зеркала Куйбышевского водохранилища достигнет необходимых 52 м БС.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на IX Поволжской экологической неделе, которая проходила с 13 по 17 мая, предложил придать мероприятию федеральный статус и поднять проблему обмеления Волги. Одним из пунктов резолюции, принятой на пленарном заседании эконедели, «значится задача проработать вопрос недопущения резких скачков и снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище реки Волги в 2020-м и последующие годы». Глава региона планирует обсудить данный вопрос с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым.

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По данным на 23 мая, уровень воды в Куйбышевском водохранилище составлял 50,73 метра при норме 53 м.

Обмеление Волги может привести к массовой гибели рыбы. Заместитель главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов ранее заявлял, что «нерест будет катастрофичным». По его словам, «2015-й был худшим в истории наблюдений, а 2019-й может стать еще хуже»: 90% выживаемости молоди было в 2016 году, «и только 1,7% в 2015 году, при равных показателях по икре». Соколов считает, что «это почти катастрофа, в самом грубом приближении это тысячи тонн невыжившей рыбы».

"Ситуация связана с тем, что каскад водохранилищ и попуски, которые осуществляются, — они имеют много целей, много заинтересованных ведомств и хозяйств: это и вопросы сельского хозяйства, то есть снабжения полей, и вопросы энергетики, и вопросы Минтранса — это судоходство. Большой клубок проблем связан с этими водохранилищами», — рассказал представитель ведомства «Бизнес-online».

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Проблема обсуждается на федеральном уровне. 20 мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал «вернуть рыбу в Волгe». Он напомнил, что на территории России протекает «великая река Волга, на её берегах проживают 60 миллионов человек»:

"Конечно, предстоит реконструировать огромное количество сооружений, в том числе канализационно‑очистных. Они на 80% практически находятся в состоянии, требующем реконструкции…

Кроме того, предстоит заняться биоразнообразием и вернуть рыбу в Волгу, ту, которая раньше была. Такие задачи также стоят перед Минприроды РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по экологии обратится к Минприроды с просьбой предоставить информацию о причинах обмеления реки Волги, участившихся периодов ее маловодья, а также о мерах, которые министерство предпринимает в связи со сложившейся ситуацией. Авторы инициативы отмечают, что за последнее время участились случаи «катастрофического обмеления и маловодности реки Волги». По их данным, наиболее актуальна такая проблема для Татарии, а также Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей. И основные проблемы обмеления и маловодности — излишне зарегулированный водный сток, неконтролируемая добыча полезных ископаемых, недостаточное количество проводимых работ по дноуглублению и мелиорации, несоблюдение хозяйствующими субъектами правил водопользования.

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Энергетики, в свою очередь, заявляют, что в условиях маловодья «очевидной становится роль водохранилищ в обеспечении жизненно важных условий для существования густонаселенных и промышленно развитых регионов нашей страны».

«Водохранилища содержат стратегический запас пресной воды, позволяют регулировать и контролировать ее сток. Решение о том, как в маловодном году использовать накапливаемую в водохранилищах воду, принимается Росводресурсами на основании сопоставления множества факторов. Режимы работы ГЭС устанавливаются таким образом, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных водопользователей. Выработка электроэнергии среди них не является приоритетом. Так, в этом году Угличская и Рыбинская ГЭС делали остановки в работе, чтобы обеспечить навигационные отметки», — напоминают на Чебоксарской станции.

Напомним, Нижегородская область, Марий Эл и Чувашия пытаются бороться с обмелением Волги уже не одно десятилетие. Чебоксарское водохранилище, которое затрагивает интересы трех регионов, имеет непроектную отметку — 63 вместо 68 метров. Власти субъектов не могут прийти к компромиссу о том, как решать вопрос с обмелением и лимитированием судоходства. Власти Чувашии и гидроэнергетики выступают за подъём до проектного уровня, администрации двух других регионов, наоборот, против, аргументируя тем, что это приведёт к затоплению территорий.