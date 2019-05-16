Замглавы Росрыболовства: нерест-2019 на Волге будет катастрофическим

Казань, , 20:09 — REGNUM Ситуация с нерестом на Волге в текущем году в связи с обмелением реки может быть хуже, чем в 2015-м году, который считается самым неудачным в истории наблюдений. Об этом заявил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов.

«Ситуация связана с тем, что каскад водохранилищ и попуски, которые осуществляются, они имеют много целей, много заинтересованных ведомств и хозяйств — это и вопросы сельского хозяйства, то есть снабжения полей, и вопросы энергетики, и вопросы Минтранса — это судоходство. Большой клубок проблем связан с этими водохранилищами», — рассказал представитель ведомства «Бизнес-online».

По его словам, худший год был 2015-й, но 2019-й год, возможно станет хуже. Причем по объему попусков в низовьях Волги сейчас немного больше прогнозируется, чем четыре года назад, но продолжительность сброса воды короче.

«И в итоге нерест будет катастрофичным. Мы провели анализ, сравнили два года — 201-й и 2016-й. Если в 2016-м году попуск воды был приближен к оптимальному, рассчитанному учеными, то 2015-й был худшим в истории наблюдений, а 2019-й может стать еще хуже. При примерно равных показателях нереста выживаемость молоди отличалась — 90% выживаемости было в 2016-м году и только 1,7% в 2015-м году, при равных показателях по икре… Это почти катастрофа. В самом грубом приближении это тысячи тонн не выжившей рыбы», — напомнил Соколов.

Это связано с рядом причин: осадки, промерзание земли и интересы целого ряда потребителей.

«Все не только хотят есть, но и хотят пить. Все хотят выращивать сельскохозяйственную продукцию — это тоже водозабор. Все хотят иметь свет над головой», — добавил замглавы Росрыболовства и отметил, что, к сожалению, зачастую вопросы рыбного хозяйства ставятся чуть не на последнее место.

При этом на Волге любительское рыболовство по своему социальном значению на порядок превышает промышленное рыболовство. «На порядки» больше задействовано людей, большая значимость для них — это и свободное время, и здоровый образ жизни, и личное потребление. Соколов заверил, что Росрыболовство уже начало большую претензионную работу к энергетикам.

«При Советском Союзе были методики оценки как раз ущерба от такой хозяйственной деятельности. Откуда взялись все рыборазводные заводы? Это же строили в основном энергетики. Они их содержали, оплачивали выпасу к рыбы. Потом как непрофильные активы они их спихнули, и мы взяли их на баланс. Но анализ воздействия на среду обитания и на водные биологические ресурсы мы сейчас ведем, и у нас есть очень серьезные достижения. По Русгидро, например, — они будут много рыбы выпускать. Компенсации будут очень большие. То есть это будет за счет хозяйствующего субъекта, который наносит ущерб. Понятно, что это не их профильная деятельность. Но они должны будут покупать малька и выпускать, и многие поняли, что этого не избежать», — пояснил Соколов.

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Напомним, уровень воды в Куйбышевском водохранилище, более половины которого раскинулось по территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии, в начале мая снизился до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы. Тревогу по вопросу уровня воды в водохранилище забили республиканские власти ещё в конце апреля, обратившись в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой принять оперативные меры. 7 мая на совещании в Москве было принято решение о наполнении водохранилища до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы). По разным данным, это должно произойти 9−15 июня.

Обнажившиеся после обмеления берега Волги открыли на обозрение старую дорогу, вымощенную камнем. Эксперты отмечают, что мостовая была построена в XIX веке, соединяя старую пристань города Бакалду и центр Казани.

Ситуацией с обмелением Волги обеспокоены в правительстве Татарии. Власти республики видят три угрозы от этого процесса.

«Первое — сокращение биоресурсов. Где-то мор рыбы происходит, рыба вынуждена сбрасывать икру на камнях, что неизбежно приводит к гибели. Второй риск связан с тем, что высокая концентрация вредных веществ приводит к загрязнению водоемов. Третье — это риски для нашего судоходства», — сообщила «Татар-информ» глава пресс-службы правительства республики Лилия Галимова.

Кроме того, обеспокоены жители Тольятти (Самарская область) и Ульяновска. В апреле Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину с режимами сбросов от 20 до 23 000 куб. м/сек. Такое решение было принято межведомственной комиссией по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги — Волгоградского гидроузла и Волго-Ахтубинского канала: здесь сложились засушливые условия, и была необходимость соблюдения баланса водных ресурсов. В итоге уровень воды на Куйбышевском водохранилище на территории Ульяновской области снизился на 1,47 м.

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Министерство природы Ульяновской области направило предложения в адрес Росводдресурсов и руководства Жигулевской ГЭС, где указало свои предложения к заседанию межведомственной рабочей группы — снизить расход воды через гидроузел, «чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам». В результате шандоры на водосливной плотине были частично закрыты, уровень воды стал расти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Комитет Госдумы по экологии обратится к Минприроды с просьбой предоставить информацию о причинах обмеления реки Волги, участившихся периодов ее маловодья, а также о мерах, которые министерство предпринимает в связи со сложившейся ситуацией.

Авторы инициативы отмечают, что за последнее время участились случаи «катастрофического обмеления и маловодности реки Волги». По их данным, наиболее актуальна такая проблема для Татарии, а также Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей.

«Основными проблемами обмеления реки и ее маловодности, по мнению ученых и экспертов, является излишне зарегулированный водный сток, неконтролируемая добыча полезных ископаемых, недостаточное количество проводимых работ по дноуглублению и мелиорации, несоблюдение хозяйствующими субъектами правил водопользования», — отмечают депутаты в тексте протокольного поручения.

В то же время Нижегородская область, Марий Эл и Чувашия пытаются бороться с обмелением Волги уже не одно десятилетие. Чебоксарское водохранилище, которое затрагивает интересы трех регионов, имеет не проектную отметку — 63 вместо 68 метров. Власти субъектов не могут прийти к компромиссу о том, как решать вопрос с обмелением и лимитированием судоходства. Власти Чувашии и гидроэнергетики выступают за подъём до проектного уровня, администрации двух других регионов, наоборот, против, аргументируя тем, что это приведёт к затоплению территорий.

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Нижегородская администрация в качестве пути восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов предложила строительство низконапорного гидроузла. Проект был внесён в российскую стратегию развития водного транспорта, а его реализацию оценили в 43 млрд рублей, которые планируется выделить из федерального бюджета. Идея вызвала протест среди нижегородцев — проходили митинги, писались письма и обращения. Жители и экологи подсчитали, что стройка приведёт не только к ущербу на миллиарды рублей, но и к ухудшению экологических условий.