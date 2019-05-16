В Ульяновской области обеспокоены низким уровнем воды в водохранилище

Ульяновск, , 17:15 — REGNUM В Ульяновской области власти и население обеспокоены низким уровнем воды в Куйбышевском водохранилище на территории региона. Власти попросили Росводдресурсы и Жигулевскую ГЭС снизить расход воды через гидроузел, «чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам». В результате шандоры на водосливной плотине были частично закрыты, уровень воды стал расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, в настоящее время вода прибывает минимум на 4 см в день, а после 20 мая темп роста её уровня будет увеличиваться.

Вопрос о регулировании ситуации с понижением уровня Волги на территории региона рассматривался на совещании под руководством вице-премьера Андрея Тюрина. В апреле Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину с режимами сбросов от 20 до 23 000 куб. м/сек. Такое решение было принято межведомственной комиссией по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги — Волгоградского гидроузла и Волго-Ахтубинского канала: здесь сложились засушливые условия, и была необходимость соблюдения баланса водных ресурсов. В итоге уровень воды на Куйбышевском водохранилище на территории Ульяновской области снизился на 1,47 м. Это вызвало обеспокоенность у жителей и ответственных структур региона.

Министерство природы Ульяновской области направило предложения в адрес Росводдресурсов и руководства Жигулевской ГЭС, где указало свои предложения к заседанию межведомственной рабочей группы.

«В частности, мы попросили снизить расход воды через Куйбышевский гидроузел для того, чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам Куйбышевского водохранилища на территории Ульяновской области. Нас услышали, и 13 мая шандоры на водосливной плотине Жигулёвской ГЭС были частично закрыты. Сейчас, благодаря этому, производится снижение сбросов из Куйбышевского водохранилища и наполнение его водой. В дальнейшем темп роста уровня воды будет увеличиваться», — сказал министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Фёдоров.

По информации специалистов минприроды, вода прибывает минимум на 4 см в день, а после 20 мая темп роста её уровня будет увеличиваться. По данным отдела водных ресурсов по Ульяновской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, на 15 мая уровень воды Куйбышевского водохранилища в районе Ульяновска составляет 49,92 м по Балтийской системе высот.

«Это на 90 см выше гарантированного навигационного уровня, то есть проблем с навигацией судов по акватории водохранилища не наблюдается. Также уровень воды сейчас на 4,39 м выше уровня «мёртвого объема» — максимально допустимой сработки водохранилища, при которой должна обеспечиваться работа водозаборных сооружений. Таким образом, складывающаяся обстановка не оказывает негативного влияния на основные объекты экономики Ульяновской области», — цитируют в регионе и. о. начальника отдела водных ресурсов по Ульяновской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Екатерину Абрамову.

Специалисты регионального отдела Средне-Волжского филиала «Главрыбвод» отмечают, что ситуация не критична для прохождения нереста рыб, они приспосабливаются к сложившимся природным условиям. Сейчас температура воды наиболее благоприятна для активного нереста. Кроме того, функционирует более 3000 нерестилищ — мест, где рыбы откладывают икру. По словам специалистов, ориентировочно к 1 июня ситуация стабилизируется, и уровень отметки водного зеркала Куйбышевского водохранилища достигнет необходимых 52 мБС.

Напомним, из-за сильного снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище берега Волги существенно оголились. В результате, к примеру, под Казанью была обнаружена дорога из камня, которую относят к XIX веку. Подъём уровня водохранилища запланирован на середину июня, такое решение было принято на майском совещании в Москве после обращения властей Татарии в Минприроды РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по экологии обратится к Минприроды с просьбой предоставить информацию о причинах обмеления реки Волги, участившихся периодов ее маловодья, а также о мерах, которые министерство предпринимает в связи со сложившейся ситуацией. 16 мая, соответствующее протокольное поручение приняли депутаты в ходе пленарного заседания. Как, отмечают авторы инициативы, за последнее время участились случаи «катастрофического обмеления и маловодности реки Волги». По их данным, наиболее актуальна такая проблема для Татарии, а также Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей.

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