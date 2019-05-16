Минприроды отчитается Госдуме о причинах обмеления Волги

Москва, , 16:00 — REGNUM Комитет Госдумы по экологии обратится к Минприроды с просьбой предоставить информацию о причинах обмеления реки Волги, участившихся периодов ее маловодья, а также о мерах, которые министерство предпринимает в связи со сложившейся ситуацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, соответствующее протокольное поручение приняли депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания.

Проект поручения внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с замглавы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентиной Терешковой («Единая Россия»). Так, отмечают авторы инициативы, за последнее время участились случаи «катастрофического обмеления и маловодности реки Волги». По их данным, наиболее актуальна такая проблема для Татарии, а также Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей.

«Основными проблемами обмеления реки и ее маловодности, по мнению ученых и экспертов, является излишне зарегулированный водный сток, неконтролируемая добыча полезных ископаемых, недостаточное количество проводимых работ по дноуглублению и мелиорации, несоблюдение хозяйствующими субъектами правил водопользования», — отмечают депутаты в тексте протокольного поручения.

Так, подчеркивают депутаты, задача сохранения Волги и ее экологической системы признана на государственном уровне, но проблемы решаются крайне медленно, а последствия маловодности реки негативно сказываются не только на экологии близлежащих регионов, но и в целом на их социально-экономическом развитии.