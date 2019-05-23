Донецк, 23 мая, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий. Об этом 23 мая сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ИА Красная Весна ОБСЕ в ДНР

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По его словам, одна из диверсий планировалась в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Безсонов добавил, что, по полученным из штаба так называемой «Операции объединённых сил» «(ООС, бывшая АТО — ИА REGNUM) в Донбассе данным, инициатива о заброске диверсионно-разведывательной группы исходила лично от командующего ООС.

«В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми диверсантов», — заявил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР. Военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту случившегося и проводит проверку.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.