Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса

Киев, , 11:44 — REGNUM В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе «Операции объединённых сил» (ООС, бывшая АТО — ИА REGNUM ) на официальной странице в социальной сети Facebook.

Военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту случившегося и проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв.

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