Среда, 22 Мая 2019 года
11:59:46 МСК

Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса

Происшествия

Украинские правоохранители ищут виновных

Киев, 22 мая 2019, 11:44 — REGNUM  В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе «Операции объединённых сил» (ООС, бывшая АТО — ИА REGNUM ) на официальной странице в социальной сети Facebook.

Военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту случившегося и проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв.

Читайте также: ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня пять раз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить