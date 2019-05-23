Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам ДНР безоружными — журналист

Киев, , 12:05 — REGNUM Боевики ВСУ, взятые в плен на территории ДНР, проехали несколько украинских блокпостов и ни у кого не спросили дорогу, рассказал украинский журналист Юрий Бутусов 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, этот случай говорит о кадровых проблемах ВСУ на шестом году войны.

«Военные во фронтовой зоне садятся в машину, но… не берут с собой оружия! На войне, без оружия. Восемь человек. Они не продумывают маршрут. Не изучают взаимодействие с другими частями и какие блокпосты они должны проехать. Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блокпоста — два!» — рассказал он.

Бутусов утверждает, что пограничники на последнем блокпосту даже делали предупредительные выстрелы в воздух, но это не остановило транспортное средство.

Напомним, ранее восемь украинских силовиков на грузовике попали в плен к защитникам ДНР в районе населённого пункта Новотроицкое.

Как сообщили представители Народной милиции ДНР, в тот же день была задержана группа украинских диверсантов, имевших при себе поддельные документы и форму силовиков ДНР.

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