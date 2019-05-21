Южно-Сахалинск, 21 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. «Решение премьера Дмитрия Медведева расширить границы ТОР подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом он сообщил в своих соцсетях, оценивая постановление о расширении границ ТОСЭР «Курилы», подписанное председателем правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Глава островного региона подчеркнул, что на промыслах перспективы развития территории Курил не исчерпываются. «Я лично вижу большое будущее у туризма на Курильских островах, но сначала нужно создать здесь подходящие условия», — сообщил Лимаренко.

Он напомнил, что правительством региона уже предприняты шаги по повышению доступность территории: с марта 2019 года между островами действует вертолётное сообщение, с апреля введён единых тариф на все внутрирегиональные перелёты, готовится строительство взлётно-посадочной полосы для самолётов на Парамушире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев 21 мая подписал постановление о расширении границ ТОСЭР «Курилы», включив в её границы 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир для реализации инвестпроектов по судоремонту, туризму, строительству и рыбопереработке. Размер налоговых льгот, предоставленных инвесторам, составит 2,2 млрд рублей.

По прогнозам Минвостокразвития, на новых участках ТОСЭР будет создано не менее 700 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят 5,8 млрд рублей.

В 2019 года на Курильских островах по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко началось проектирование 11 участков трасс с асфальтовым покрытием общей протяженностью 15,4 километра.