Минск, 20 мая, 2019, 15:18 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 16 мая в Москве межправительственных переговоров Москва и Минск согласовали проект плана действий («дорожную карту») мероприятий по замещению на территории Белоруссии «загрязнённой» хлорорганикой нефти российской нефтью ненадлежащего качества. Об этом 19 мая заявил зампред Совмина Белоруссии Игорь Ляшенко.

Нефть

Ляшенко участвовал в переговорах с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, обсудив не только апрельский инцидент с «загрязнением» нефтепровода «Дружба», но также поставки на оба белорусских НПЗ качественной российской нефти и её транзита в Польшу и на Украину. Согласованный документ плана действий белорусская делегация подписала и уже приступила к его выполнению.

Напомним, о «загрязнении» нефтепровода «Дружба» некондиционной нефтью белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил 19 апреля. После этого НПЗ в городах Мозырь и Новополоцк прекратили приём сырья с повышенным содержанием хлорорганики (применяется в нефтедобыче). Также был прекращён транзит нефти в Евросоюз, а затем и на Украину.

Ранее на эту тему: Минск остановил транзит нефти из РФ по «Дружбе» на Украину и в ЕС

Официальный Минск требует компенсации упущенной выгоды. По словам Александра Лукашенко, счёт идёт на «сотни миллионов» долларов, а по подсчётам Александра Новака сумма может быть до $100 млн и ещё не ясно, какую часть из неё белорусская сторона получит от фигурантов возбуждённого в России уголовного дела по «загрязнению» магистрального нефтепровода.

Читайте также: Минск настаивает на «компенсации» за российский «налоговый манёвр»