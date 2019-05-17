Минск остановил транзит нефти из РФ по «Дружбе» на Украину и в ЕС

Минск, , 19:09 — REGNUM Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» приостановил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на Украину и в Белоруссию. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

По данным концерна, остановка транзита связана с тем, что закончились резервуары для откачки загрязнённой российской нефти, которая ранее попала в нефтепровод «Дружба».

Планируется, что поставки нефти на Украину возобновятся в ночь на 20 мая. Причины остановки транзита в сторону Польши не уточняются.

Уточняется, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод перегоняет нефть со стандартными показателями качества. Также на Мозырском НПЗ идет ремонт оборудования, которое, по утверждениям белорусской стороны, было повреждено из-за некачественной российской нефти.