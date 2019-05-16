Москва, 16 мая, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Более половины (65%) российский семей не имеют никаких сбережений, сообщает 16 мая РБК со ссылкой на данные социологического опроса «Левада-центра».

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Отмечается, что доля семей, не имеющих возможности сберегать деньги, практически не меняется с 2012 года. Вместе с тем накопления в основном могут позволить семьи с высоким доходом.

Читайте также: Бедность в регионах РФ — реальный социологический факт: мнение

Что касается среднего размера сбережений, то он составляет 140−219 тыс. рублей. Половина семей имеют накопление не больше 56,5 тыс. рублей, другая половина, соответственно, больше этой медианной суммы.

По словам специалистов, основная причина отсутствия сбережений у российских семей — низкий уровень доходов. Так, реальные доходы жителей падали на протяжении 2014−2017 годов, а в 2018 году рост составил 0,1% (данные Росстата). При этом по итогам прошлого года российские граждане направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля, выступая с отчётом в Госдуме РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о наличии в России 19 млн бедных людей и заметил, что разбираться в причинах бедности необходимо в каждом отдельном случае. Более того, по мнению премьер-министра, изучать нужно не только доходы семей, но и их расходы.

Читайте также: Правительство РФ загнало экономику в рецессию, а население — в бедность?