Правительство РФ загнало экономику в рецессию, а население — в бедность?

Москва, , 14:28 — REGNUM Сегодня российская экономика фактически находится в состоянии рецессии, а её главными двигателями остаются сырьевой экспорт и потребление домашних хозяйств. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая на пресс-конференции заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, в 2018 году из 2,3% роста российской экономики 1,7% обеспечил экспорт, более 65% которого пришлось на сырьевой сектор. 1,2% — потребление домашних хозяйств, большая часть которого обеспечена не ростом доходов, а потребительскими кредитами. Кроме того, в течение последних двух лет цена нефти выросла на 60%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,8%, номинальный курс рубля снизился на 12,8%, а рост ВВП не превысил 4%.

Более того, Титов подчеркнул, что даже при номинальном, пусть и не значительном росте ВВП число рабочих мест в экономике страны за период 2011—2017 годов сократилось на 6,6 млн — почти на 10%.

«Выйти на устойчивый рост стране так и не удалось, — констатировал уполномоченный. — Мы практически не увеличиваем доходы российских граждан. Международные резервы мы копим. Но при этом рост ВВП меньше 4%. То есть практически мы видим, что приоритет [правительства РФ] в том, чтобы накапливать резервы государства, увеличивать профицит, в то время как доходы населения падают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Банка России, рост ВВП России может замедлиться в первой половине 2019 года на фоне ряда краткосрочных факторов.

В то же время предполагается, что во втором полугодии рост ВВП страны должен ускориться в результате прекращения действия ряда негативных факторов и оживления бюджетных расходов. Условием роста регулятор называет отсутствие новых значительных внешнеэкономических шоков.

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