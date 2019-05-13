Москва, 13 мая 2019, 09:51 — REGNUM

ВЦИОМ всё более отчетливее демонстрирует свою «лоялизированность». И их опросы становятся важным информационном поводом, который чаще всего формирует оптимизм у жителей России. Формирует или диагностирует?! Для меня это открытый вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925
Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Часто провожу фокус-группы в регионах и могу сказать, жалобы на низкую заработную плату и несоблюдения трудового законодательства приходится слышать часто. Из опроса ВЦИОМ следует, что российское общество — это общество таких энтузиастов, большинство из которых удовлетворены своим статусом в обществе и довольны своей профессиональной реализацией.

«Возможно это так, но это коррелирует с тем, что некоторое время назад председатель правительства Дмитрий Медведев сказал о профессии учителя (в ответ на вопрос о том, почему у российских учителей низкие зарплаты). Реальность же, на мой взгляд, гораздо суровеее», — считает эксперт.

Многие российские граждане вынуждены работать на двух и трех работах, а нормы соблюдения трудового законодательства постоянно нарушаются. Те же врачи, педагоги для того, чтобы получать достойную зарплату берут полторы-две ставки.

«Помимо этого, бедность в регионах — это реальный социологический факт, который все отчетливее фиксируется в количественных исследований (рост цен на услуги и товары первой необходимости).

Полагаю, я говорю о реальных, общеизвестных процессах. А цифры (абстрактные или конкретные), если они не выражают тенденцию, так и останутся цифрами», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство жителей России — 78% — готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке.

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