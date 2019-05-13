Москва, , 09:51 — REGNUM

ВЦИОМ всё более отчетливее демонстрирует свою «лоялизированность». И их опросы становятся важным информационном поводом, который чаще всего формирует оптимизм у жителей России. Формирует или диагностирует?! Для меня это открытый вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Часто провожу фокус-группы в регионах и могу сказать, жалобы на низкую заработную плату и несоблюдения трудового законодательства приходится слышать часто. Из опроса ВЦИОМ следует, что российское общество — это общество таких энтузиастов, большинство из которых удовлетворены своим статусом в обществе и довольны своей профессиональной реализацией.

«Возможно это так, но это коррелирует с тем, что некоторое время назад председатель правительства Дмитрий Медведев сказал о профессии учителя (в ответ на вопрос о том, почему у российских учителей низкие зарплаты). Реальность же, на мой взгляд, гораздо суровеее», — считает эксперт.

Многие российские граждане вынуждены работать на двух и трех работах, а нормы соблюдения трудового законодательства постоянно нарушаются. Те же врачи, педагоги для того, чтобы получать достойную зарплату берут полторы-две ставки.

«Помимо этого, бедность в регионах — это реальный социологический факт, который все отчетливее фиксируется в количественных исследований (рост цен на услуги и товары первой необходимости).

Полагаю, я говорю о реальных, общеизвестных процессах. А цифры (абстрактные или конкретные), если они не выражают тенденцию, так и останутся цифрами», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство жителей России — 78% — готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке.

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