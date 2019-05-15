Москва, 15 мая, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Половина жителей России (50%) готова сортировать мусор, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с их домом. 16% уже сортируют отходы. Около трети граждан (29%) не готовы к этому. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Наталья Стрельцова Мусорный контейнер

Главные причины, по которым респонденты не готовы сортировать отходы у себя дома — «нет времени на это» (36%), «в квартире это неудобно, нет места» (30%), «не видят смысла, потому что всё равно смешают мусор и повезут на свалку» 27% опрошенных.

Также 18% считают, что «отходы должны сортироваться на специальных заводах». 13% брезгуют. 6% заявили, что в доме есть мусоропровод, зачем выходить на улицу. 3% опрошенных не понимают, зачем перерабатывать бытовые отходы.

Опрос проведен 21−27 марта 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 92% жителей России для сохранения экологии готовы сортировать мусор в специальные контейнеры.

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