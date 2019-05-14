Мусорную реформу Подмосковья Воробьёв охарактеризовал русской пословицей

Москва, , 12:53 — REGNUM Проблема нерегулярного вывоза мусора с территории Одинцовского района Московской области стала темой обсуждения на заседании правительства Московской области, которое состоялось 14 мая. На многочисленные жалобы населения по этой проблеме обратил внимание губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Представитель местной власти признал, что в течение последних трёх недель контейнеры и баки своевременно не очищают, в связи с чем скапливается мусор. Причина в нехватке транспортных средств и мусорных баков.

«Приходится работать в ручном режиме. Проблем много, но на наши просьбы реагируют не так оперативно. Когда видим навалы мусора вокруг площадок, тут же звоним, и в течение часа-двух мусор устраняют, но жители видят утром завалы», — отметил он.

Подобные обстоятельства нисколько не смутили губернатора. Напротив, Воробьёв призвал «не бояться ручного режима». Дескать, операторы только набирают ресурсы и проблемные ситуации нельзя исключать и в будущем.

«Каждый месяц, каждую неделю региональный оператор, получая выручку, инвестирует в новые автомобили, в новые баки. Там, где на субподряде были слабые компании, перехватывают и сами занимаются вывозом мусора. Прошу вас участвовать в этой работе. Прошу не бояться ручного режима. Большая и серьезная программа по мусору. В стороне стоять нельзя, нужно оказывать максимальное содействие. Год тяжёлый, но мы должны достойно его пройти. Шараханий и вибраций быть не должно. Если жители обращают внимание, нужно оперативно реагировать. Региональные операторы набирают мощь, контрактуются, заключают договора. Но быстро сказка сказывается, а не дело делается. Такая масштабная реформа требует концентрации усилий. Поэтому не стойте в стороне, а оказывайте помощь», — заявил Воробьёв.

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