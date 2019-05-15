Москва, 15 мая, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Здоровое питание — это не ограничения в рационе на короткий срок, а часть здорового образа жизни. Питаться надо разнообразно, сбалансированно, с пользой для здоровья. Такие рекомендации дал на своём сайте Роспотребнадзор.

(сс) CWitte Продукты

Здоровое питание — это питание, которое способствует профилактике неинфекционных заболеваний, включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

Для здоровья гражданам необходимо значительно уменьшить количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, сахара и соли, а употреблять больше фруктов, овощей и злаков.

Отмечается, что состав продуктов для здорового питания зависит от индивидуальных особенностей людей — возраста, пола, образа жизни и степени физической активности, а также от продуктов и обычаев той области, где живет человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Глобального бремени болезней (ГББ), в 2017 году в мире 11 млн смертей, то есть каждый пятый летальный случай, были спровоцированы неправильным питанием.

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