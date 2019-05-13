Москва, 13 мая, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В России с 14 по 19 мая 2019 года пройдет VI Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», сообщили в Минздраве РФ.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

В рамках ежегодной акции «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдут: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ».

В Москве 16 мая состоится ключевое мероприятие акции — Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!».

Также 16 мая стартует акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». С июня по ноябрь 2019 года она охватит 180 городов в 40 регионах России. В мобильных пунктах для всех желающих будет организовано бесплатное тестирование на ВИЧ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составляет 896 тыс. 075 человек.

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