Москва, 13 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Новая рабочая неделя после продолжительных майских выходных в Москве начнётся с кратковременных дождей и гроз. По данным Гидрометцентра, сегодня, 13 мая в столице будет облачно с прояснениями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

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Днём столбики термометров поднимутся до отметки +22…+24 °С, по области температура воздуха составит +20…+25 °С. Ветер северный 5−10 м/с, при грозе с порывами 12−17 м/с. Такая же погода ожидается и 14 мая.

«13 и 14 мая будет хорошая майская погода, выше нормы на 2−3 градуса», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осадки синоптики прогнозируют и 15 мая. Однако будет немного прохладнее. Температура ночью в Москве составит +12…+14 °С, по области — +10…+15 °С, днём в столице воздух прогреется до +20…+22 °С, по области — до +18…+23 °С.

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На текущей неделе только два дня, по прогнозам метеорологов, будут сухими — 16 и 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года. По данным синоптиков, в 14:00 столбик термометра на базовой метеостанции на ВДНХ поднялся до +24,8 °С. Абсолютный рекорд дня для 7 мая был зафиксирован в 1967 году, когда температура воздуха в Москве составила +29,2 °С.