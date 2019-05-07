Москва, , 16:13 — REGNUM

Вторник, 7 мая, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года, сообщили в столичном метеобюро.

Потепление. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, в 14:00 столбик термометра на базовой метеостанции на ВДНХ поднялся до +24,8 °С. Предыдущий температурный максимум с начала года был зафиксирован накануне, когда воздух в Москве прогрелся до +24,6 °С.

Абсолютный же рекорд дня для 7 мая был зафиксирован в 1967 году, когда температура воздуха в Москве составила +29,2 °С.

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