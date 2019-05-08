В Москве 8 мая выпадет до трети месячной нормы осадков

Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве и Московской области 8 мая ожидается интенсивный ливень, сообщили журналистам в центре «Фобос».

Дожди и грозы начнутся во второй половине дня, утром будет облачно с прояснениями.

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 8 км, интенсивными ливнями (12−17 мм или 30% месячной нормы), очаговыми грозами и порывистым ветром», — рассказали синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха днём в столице от +21 до +23°, в Подмосковье от +18 до +23°, местами до +25°. Ветер порывистый со скоростью до 10 метров в секунду.

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