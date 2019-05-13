Москва, 13 мая, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Москве 49 домов, построенных для переселения по программе реновации, поставили на кадастровый учёт, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом

По данным столичного управления Росреестра, в 49 домах в восьми административных округах располагается более 11 тыс. квартир.

Площадь домов составляет около 1 млн кв. метров, 70% зданий расположено на северо-востоке, севере и западе Москвы.

В 2018 году в столице поставлены на кадастровый учёт 25 домов по реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в программу реновации в Москве включено 5173 дома. Утвержден список из 323 стартовых площадок. На них будет построено более 4,6 млн кв. метров недвижимости.

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