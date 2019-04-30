Около 600 тыс. кв. м жилья по реновации возведут в Москве за год

Москва, , 09:25 — REGNUM В 2019 году в Москве построят около 600 тыс. кв. метров жилья для переселения по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Всего за год планируется возвести более 1 млн кв. метров недвижимости, в том числе поликлиники, больницы, детсады и школы.

На данный момент в адресный список вошли 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,6 млн кв. метров недвижимости во всех округах Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на 107 площадках во всех округах Москвы по программе реновации началось строительство жилых домов по программе реновации.

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