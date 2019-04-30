В Москве с начала 2019 по реновации снесено четыре дома

Москва, , 14:43 — REGNUM В Москве по программе реновации с начала 2019 снесено четыре пятиэтажки. Расселены, но пока не снесены, еще два старых дома, сообщили в Стройкомплексе.

С начала реализации программы в столице снесено семь пятиэтажек. В 2019 году планируется переселить более 12 тыс. участников программы по реновации.

По данным ведомства, переселение москвичей ведется в 35 из 59 стартовых домов, включенных в программу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве построят около 600 тыс. кв. метров жилья для переселения по программе реновации.

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