Вашингтон, 11 мая, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Компаниям нужно перенести производство на территорию США, чтобы избежать повышения пошлин на импортируемые в страну товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз

«Так ли легко избежать повышения пошлин? — написал глава Белого дома. — Производите свои товары в старых добрых США. Это очень просто!»

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая представитель США на торговых переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил проработать вопрос введения новых пошлины в отношении товаров, произведённых на территории Китайской Народной Республики.

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