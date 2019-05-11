Вашингтон, США, , 11:42 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп поручил проработать вопрос введения новых пошлины в отношении товаров, произведённых на территории Китайской Народной Республики. Об этом сообщил представитель США на торговых переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер.

По словам Лайтхазера, Трамп решил не останавливаться на достигнутом и ввести пошлины на товары из Китая ещё на $300 млрд. Также торговый представитель напомнил, что с сегодняшнего дня по указанию Трампа уже были повышены тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд.

«Ранее сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в $300 млрд», — рассказал Лайтхайзер.

Торгпред обещал, что информация о новом повышении тарифов будет обнародована 13 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США решили вести торговые переговоры с Китаем путем ультиматумов. Если Пекин отказывается принять американские требования в ходе переговоров по торговле между двумя странами, то Вашингтон поднимает ввозные пошлины на китайские товары.