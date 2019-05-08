Вашингтон, 8 мая, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Осуждённая в США гражданка России Мария Бутина выйдет на свободу в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября», — сообщили в американском ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Ожидается, что после отбывания наказания Бутина будет депортирована на родину.

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