Москва, 8 мая, 2019, 07:33 — ИА Регнум. В сеть попали данные речевого самописца самолёта SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который 5 мая после жёсткой посадки сгорел в аэропорту «Шереметьево». Как следует из текста переговоров командира воздушного судна Дениса Евдокимова с диспетчером, пилот доложил о возникновении нештатной ситуации сигналом Pan-Pan, который означает аварию, не представляющую угрозы для самолёта и жизни пассажиров и экипажа.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

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«Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! … Москва подход… Просим возврат. … потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии», — передал капитан воздушного судна.

При этом, несмотря на попадание молнии в лайнер, из-за которого капитал принял решение вернуться в аэропорт вылета, Евдокимов несколько раз повторил, что ситуация штатная.

Диспетчер дал добро на внеплановую посадку. После этого диспетчеры вели самолет, последовательно указывая эшелоны для снижения. С первого раза зайти на посадку самолёт не смог, командир попросил второй круг. На очередной вопрос диспетчера о требуемой помощи, Евдокимов ответил, что «пока всё нормально. Штатно».

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолётом.

Приземляясь, пилоты использовали одну из самых точных и современных систем автоматического захода на посадку — курсо-глиссадную. Также они ежеминутно получали корректирующие команды диспетчера по работающему каналу радиосвязи.

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Просьба о помощи от Евдокимова последовала только в тот момент, когда самолёт находился у самой земли. До первого столкновения с взлётно-посадочной полосой диспетчер и пилот успели обменяться ещё несколькими фразами. Диспетчер сообщил лётчикам о скорости ветра и разрешил посадку. После этого переговоры с экипажем оборвались.

Затем с пилотами связались на аварийной частоте, и командир воздушного судна подтвердил готовность к посадке. Диспетчеры попросили уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер загорелся.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая самолёт компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил жёсткую посадку, после чего загорелся. В результате аварии погиб 41 человек. всего на борту лайнера находились 78 человек.