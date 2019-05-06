СКР завершил следственные действия в «Шереметьево»

Москва, , 19:34 — REGNUM Следователи центрального аппарата СК России и криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства, задействованные в расследовании обстоятельств аварийной посадки пассажирского самолета 5 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево», завершили следственные действия на месте происшествия. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования. Они приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев.

«Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе», — отметила Петренко.

Кроме того, следователи продолжают работу с потерпевшими и пострадавшими в результате авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая самолёт компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил жёсткую посадку. В результате аварии погиб 41 человек.