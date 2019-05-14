Москва, 15 мая, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Московская реновация, она же план по сносу столичных пятиэтажек, в момент своего появления наделала много шума и серьезно возмутила многих жителей столицы. О том, почему такой анонс программы оказался несоразмерен ее всё еще не до конца понятному содержанию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи протестуют против реновации

Утверждена была пресловутая реновация московским правительством 1 августа 2017 года; теперь, как следует из слов мэра Москвы Сергея Собянина, начата планомерная работа над созданием реальной программы реновации. Прошло полтора года, для множества людей это время оказалось наполнено нервотрепкой и переживанием за судьбу своего жилья, настоящего и будущего.

В общественный штаб Москвы по контролю за реализацией программы реновации в 2018 году обратились 30 тысяч жителей. Поскольку эти люди решили обратиться в общественную организацию, значит, официальной информации они не получили, — и немудрено, учитывая тот факт, что Московский фонд реновации и сам, похоже, не вполне понимает, что под этим словом — «реновация» — скрывается. Иначе как понять заказ от этого фонда на исследования, посвященные анализу собственной структуры и прогнозу рынка жилой недвижимости? Подрядчиком прогноза, близкого по качеству к астрологическому, выступило ООО «Бостон консалтинг групп», попросив за работу 25,9 млн руб и 3 месяца срока на выполнение. И это не единственный из подобных конкурсов, имеющих целью объяснить Московскому фонду реновации жилой застройки, чем же он занимается и как на его действия могут отреагировать эти загадочные москвичи.

Остается неясным один вопрос: зачем в 2017 и 2018 годах надо было трепать нервы горожанам, создавая впечатление, что их дома пойдут под снос чуть ли не завтра?

Читайте статью Андрея Маленького «Москва: фальстарт программы реновации?»