Кто я? Где я? Московская реновация пытается познать самоё себя. Это дорого
Москва, 15 мая, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Московская реновация, она же план по сносу столичных пятиэтажек, в момент своего появления наделала много шума и серьезно возмутила многих жителей столицы. О том, почему такой анонс программы оказался несоразмерен ее всё еще не до конца понятному содержанию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.
Утверждена была пресловутая реновация московским правительством 1 августа 2017 года; теперь, как следует из слов мэра Москвы Сергея Собянина, начата планомерная работа над созданием реальной программы реновации. Прошло полтора года, для множества людей это время оказалось наполнено нервотрепкой и переживанием за судьбу своего жилья, настоящего и будущего.
В общественный штаб Москвы по контролю за реализацией программы реновации в 2018 году обратились 30 тысяч жителей. Поскольку эти люди решили обратиться в общественную организацию, значит, официальной информации они не получили, — и немудрено, учитывая тот факт, что Московский фонд реновации и сам, похоже, не вполне понимает, что под этим словом — «реновация» — скрывается. Иначе как понять заказ от этого фонда на исследования, посвященные анализу собственной структуры и прогнозу рынка жилой недвижимости? Подрядчиком прогноза, близкого по качеству к астрологическому, выступило ООО «Бостон консалтинг групп», попросив за работу 25,9 млн руб и 3 месяца срока на выполнение. И это не единственный из подобных конкурсов, имеющих целью объяснить Московскому фонду реновации жилой застройки, чем же он занимается и как на его действия могут отреагировать эти загадочные москвичи.
Остается неясным один вопрос: зачем в 2017 и 2018 годах надо было трепать нервы горожанам, создавая впечатление, что их дома пойдут под снос чуть ли не завтра?
Читайте статью Андрея Маленького «Москва: фальстарт программы реновации?»