Москва: фальстарт программы реновации?

Андрей Маленький, , 10:44 — REGNUM

То, что рождается в Москве, в регионах оборачивается плагиатом. Этакая региональная «реновация» понятий. В субъектах РФ так понравилось это бессодержательное слово «реновация» — как будто после его появления жилые дома станут расти, как грибы после дождя, — что в Государственную думу уже внесен новый законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга так размашисто расписался под сопроводительным письмом к законопроекту в адрес председателя Госдумы В. Володина, что традиционное «с уважением», приписываемое сверху над фамилией, уместилось над росчерком подписи, лишь заехав на сам текст письма. Получилась как бы и подпись, и резолюция.

В пояснительной записке к законопроекту авторы открыто досадуют: субъекты РФ — не такие, как Москва. Они не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица. И то, что разрешено Москве, для остальных регионов существует в виде препятствий, в форме «отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации и некоторых других федеральных законов».

Чтобы реновация зашагала по стране, надо создать законодательную базу на федеральном уровне. Московский же опыт надо учесть частично, например при законодательном регулировании особенностей градостроительных и земельных отношений при реновации, при решении проблемы «последнего жильца», выявления собственников и нанимателей жилых помещений при проведении реновации.

Пояснения авторов законопроекта туманны и противоречивы. Возможно, в Госдуме задумаются над придуманным в Москве понятием реновации, обратят внимание на то, что оно по-прежнему лишено собственного содержательного и законодательного смысла и расшифровывается просто как комплекс мероприятий. На эту тему ИА REGNUM писало неоднократно.

Внесенный же законопроект полезен будет еще и тем, что при его рассмотрении увидят, что программа сноса московских пятиэтажек, которая утверждена столичным правительством 1 августа 2017, фактически сама попала под реновацию. Через полтора года после того московского реновационного обострения мэр С. Собянин публично сообщил, что он и его команда вступила в этап спокойной, планомерной работы над созданием реальной программы реновации. Круто? Круто. Новая программа будет состоять не только из сносимых домов, но и из проектов планировок территорий. Это градостроительная работа и выйдет на обсуждение москвичей.

Вот это и есть реальный проект реновации, утверждает мэр. Обратила ли внимание на эти пассажи Общественная палата Москвы? Мосгордума?

Получается, не было никакой необходимости масштабно взбадривать москвичей и будоражить всю страну в начале 2017 года. Никому этот социальный адреналин оказался не нужен и не полезен.

Более того.

Через два года после фальстарта программы московской реновации часть из пятитысячного списка сносимых домов, выведенных из программы капремонта, возвращается в эту программу фактически — для проведения охранно-поддерживающего ремонта. Следовательно, перечень именно этих домов, требующих охранно-поддерживающего ремонта, и есть истинный московский масштаб ветхого жилья, близкого к аварийному. На этот ремонт правительство Москвы будет выделять ежегодно миллиард рублей. Чтобы понять цену проблемы: 100 млрд в год на реновацию и 1 млрд рублей на охранно-поддерживающий ремонт — это официальные данные московского правительства. Миллиард рублей в год — подлинный размер потенциального бедствия с жильем в Москве? Это так надо понимать?

Амбициозная спешка с реновационными декларациями привела к тому, что только через год уточнились роль и место в этом процессе префектур административных округов и управ постановлением правительства Москвы от 15 февраля 2018 года N 79-ПП.

По постановлению московского правительства от 1 августа 2017 года сроки переселения каждого конкретного дома станут известны не позднее 31 декабря 2019 года. Этим же постановлением установлен срок программы реновации — до 2032 года. М. Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, разъяснил: первые 10 тысяч горожан начали переселяться в свои новые квартиры в прошлом году. Сейчас строится еще 98 домов на 1,3 млн кв. м., 20 из которых сдадим до конца года и переселим в них еще 5,3 тысячи семей, или порядка 15 тысяч жителей Москвы. Всю же программу реновации, а это снос 16,5 миллиона «квадратов», мы по закону должны выполнить к 2035 году. Оговорка? Допустим.

Тогда для чего Московскому фонду реновации вдруг потребовалось радикальное обновление и крупные агитационно-пропагандистские услуги?

В фонде 237 сотрудников. Им надо знать «возможные сценарии развития внешней среды», поэтому на удовлетворение познавательных интересов фондом выделено 30 миллионов рублей для тех провидцев, которые за тридцать миллионов напишут Стратегию развития Московского фонда реновации жилой застройки на период до 2032 года. Заказанная стратегия (госзакупка № 31 907 495 430) должна состоять из двух частей. Публичная часть— для последующего официального опубликования в средствах массовой информации. «Внутренняя» часть— для внутреннего пользования Фонда. Объем публичной части стратегии должен быть не менее 50 листов формата А4, объем внутренней части стратегии должен быть не менее 100 листов формата А4.

Фонду не хватает, что у него есть подробнейший Устав Московского фонда реновации жилой застройки, утвержденный распоряжением Департамента строительства города Москвы от 22.09.2017 NoР — 93/17. Что в этом документе определены цели (содействие обновлению среды жизнедеятельности и созданию благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства для предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства), описано 14 функций и выписаны 32 основных вида деятельности. У фонда есть и попечительский совет, и совет фонда, и 237 сотрудников.

Победу в конкурсе провидцев с участием Высшей школы экономики одержало ООО «Бостон Консалтинг Групп». За 25,9 млн рублей. Об этой организации ИА REGNUM тоже писало.

Очень странно, что ООО «Бостон Консалтинг Групп» как профессиональная структура согласилось провести анализ устава фонда на предмет того, что в уставе не содержится вовсе, — нормативно определенных полномочий и задач, а также:

— «анализ социальной среды»;

— анализ соответствия текущей модели деятельности Фонда запланированному объему первоочередных мероприятий программы (хотя то, что здесь записано, — абракадабра);

— анализ текущей модели деятельности фонда, выявление ключевых ограничений (см. комментарий выше);

— анализ нормативных ограничений, накладываемых на деятельность фонда (Уголовный кодекс тоже?);

— анализ градостроительных, социальных и экономических рисков в контексте программы, полномочий и ресурсов Фонда (что касается ресурсов, то предложения по ресурсам должно выработать ООО);

— анализ деятельности организаций с сопоставимыми функциями в Российской Федерации и организаций-аналогов за рубежом;

и так далее, и тому подобное.

А что даст С. Собянину «семантический анализ социальных сетей (больших данных) на предмет оценки программы и деятельности»?

За 29 миллионов и за три месяца ООО должно осуществить «укрупненный анализ и прогноз рынка жилой недвижимости Москвы на период до 2032 года в различных сегментах, включая девелопмент жилья, объемы строительства, географию, участников рынка, ценообразование».

Повторюсь: объем публичной части стратегии должен быть не менее 50 листов формата А4, объем внутренней части Стратегии должен быть не менее 100 листов формата А4, размер шрифта — 14.

Другой конкурс, организованный фондом (№ 31 807 359 964, 49 400 000 рублей), выиграло другое ООО — «Гаскар Интеграция» — на оказание услуг по разработке методики управления строительными проектами Московского Фонда реновации жилой застройки (бизнес-процессы управления реализацией строительных проектов, подготовка документов, регулирующих проектную деятельность заказчика, анализ существующей организационной структуры Заказчика, положений об управлениях и отделах, должностных инструкций работников с выработкой рекомендаций по её изменению в рамках проектного подхода, организацией процесса обучения работников разработанной методике управления строительными проектами).

В отличие от потребностей мэрии в семантическом анализе соцсетей, как это следует из предыдущего госзаказа, здесь главное другое: «простота изложения описания и наглядность модели».

На третий конкурс фонд выделил всего 1 930 000 рублей (№ 31 907 484 551), чтобы получить «всестороннюю информацию о состоянии информационного поля и формировании объективной картины позиционирования в масс-медиа хода реализации «Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». На первом плане при отслеживании ежедневных материалов должно оказаться наше агентство (из восьми анализируемых). Выделяя эти деньги, ни в фонде, ни в мэрии не обратили внимания, что департаментом города Москвы по конкурентной политике на 99 600 000 рублей (№ 0173200001418001776) заказано «Информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение программы реновации жилищного фонда в городе Москве». Цель работ — подготовка предложений по поэтапной реализации программы с указанием сроков и очередности выполнения, обосновывающих, аналитических и презентационных материалов для координации работ по реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве, направленных на повышение эффективности градостроительной реорганизации и развития территорий сложившейся жилой застройки на территории города Москвы (задачи выполнения работ, цитирую: подготовка обосновывающих материалов для координации работ по реализации программы реновации; подготовка презентационных материалов для координации работ по реализации программы; аналитическое сопровождение работ по реализации программы; корректировка и адаптация механизмов информационно-аналитического модуля с функционалом расчета финансово-экономической модели реализации программы реновации на основе анализа хода реализации программы; формирование структурированных массивов данных (семантических и геопространственных), предназначенных для использования при реализации программы; подготовка предложений по поэтапной реализации Программы с указанием сроков и очередности выполнения.

Департамент градостроительной политики города Москвы заказал (№ 0173200024019000017, 4 600 000 рублей) «информационное сопровождение сноса ветхого жилищного фонда, не вошедшего в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве». Цель — «создание в информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельности информационных массивов для обеспечения согласованной работы и эффективного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, входящих в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы и подведомственных им государственных учреждений, по вопросам реализации директивных графиков строительства и выполнения программы сноса».

Научно-исследовательский социологический центр РАН выделил 737 875 рублей (№ 31 907 588 637) на заказ у индивидуального предпринимателя сбора эмпирических данных для социально-диагностического исследования в районах реновации на тему «Изучение отношения отобранных целевых групп (жителей районов реновации) к реализации Программы реновации жилого фонда Москвы».

Теперь, думаю, понятно, почему у депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга действительно есть основания для некоторой досады, что Москва может себе позволить то, что другим регионам за МКАДом может лишь присниться.

Изначальный сюжет статьи начинался с сообщения, что за прошлый год в общественный штаб Москвы по контролю за реализацией программы реновации обратилось 30 тысяч жителей.О чем говорит факт? Если эта цифра не преувеличена штабистами, значит, тридцать тысяч москвичей не захотели или не смогли получить ответ в московских властных структурах, в фонде реновации или в специально и повсеместно созданных городе информационно-консультативных центрах. Тридцать тысяч людей — это почти две трети всего взрослого населения любого из московских районов. Возможно, это представители всех 15 486 семей, проживающих в домах, включенных в программу реновации, и состоящих на учете по улучшению жилищных условий в городе Москве (22,7 процента от общего количества очередников). Штаб Общественной палаты Москвы о качественном анализе состава обратившихся не сообщил. Этого от него и не требуется.

Что требуется? Чтобы московская общественность, Общественная палата Москвы, ее штабы и комиссии не льстили власти, не подменяли собой деятельность органов государственной и муниципальной власти, но контролировали бы ее деятельность. И — хотя бы — обратили внимание на факты, изложенные в статье. Они действительные, а не вымышленные. Как слово «реновация».