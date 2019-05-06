Москва, 6 мая, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, президент РФ Владимир Путин дал поручения в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин поручил провести максимально тщательное расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Также глава государства поручит оказать необходимую помощь пострадавшим пассажирам лайнера Superjet-100.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московский аэропорт «Шереметьево» вернулся пассажирский лайнер, ранее вылетевший в Мурманск. Самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся во время аварийной посадки. Погиб 41 человек.

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