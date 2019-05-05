Москва, 5 мая, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметьево при возгорании пассажирского самолета погиб, по последним данным, один человек. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медпомощью, — говорится в сообщении. — Данные о количестве пострадавших уточняются».

По факту аварийной посадки пассажирского самолета в Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.

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