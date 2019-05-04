Минск, 4 мая, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Александр Лукашенко получил приглашение принять участие в запланированных на 13−14 мая в Брюсселе мероприятиях, посвященных десятилетию программы ЕС «Восточное партнерство», однако вместо него отправится глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Об этом сегодня, 4 мая, проинформировала пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Mfa.gov.by Владимир Макей

«Как мы уже неоднократно подчеркивали, Беларусь не просто заинтересована в полноправном участии в «Восточном партнерстве», но и самым активным образом вовлечена в реализацию этой инициативы. Мы рассматриваем ее как неконфронтационный и прагматичный инструмент для развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом», — сказал пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Он также выразил надежду официального Минска на то, что «в ближайшем будущем, по мере осуществления основных целей и задач ВП как на многостороннем, так и двустороннем треках, будут сформированы условия, которые позволят провести полноценный визит главы государства в г. Брюссель».

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Напомним, программа Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» является польско-шведской разработкой и реализуется с 2009 года. Её участницами являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

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