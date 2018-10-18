Лукашенко одобрил сближение Белоруссии с Западом

Минск, , 22:54 — REGNUM Александр Лукашенко 18 октября принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея и обсудил с ним внешнеэкономическую деятельность министерства, а также отношения с Евросоюзом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Макей проинформировал Лукашенко о своем недавнем участии во встрече министров иностранных дел стран-участниц программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» и стран-членов ЕС, которая прошла 15 октября в Люксембурге. «В контексте этого рассмотрен ход подготовки двусторонних соглашений с ЕС, — отметили в пресс-службе. — Отдельно во время встречи был обсужден график внешнеполитических встреч и мероприятий на высшем уровне».

«Было доложено о работе над теми документами, которые мы сейчас отрабатываем вместе с Евросоюзом, — это приоритеты партнерства, соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии. В целом есть существенные подвижки по всем документам, но, к сожалению, не по нашей вине периодически появляются какие-то новые нюансы, которые требуют дополнительного времени для анализа, уточнения или принятия решений», — пожаловался госСМИ глава МИД Белоруссии.

«Есть четкая установка главы государства относительно продолжения курса на развитие нормальных отношений с Европейским союзом, в первую очередь экономических, политических и гуманитарных», — цитирует Макея государственное информагентство БелТА по итогам встречи.

Говоря о предстоящих мероприятиях на высшем и высоком уровнях, Макей указал на запланированный на 25−26 октября Форум регионов Белоруссии и Украины в Гомеле. Ожидается, что во время мероприятия состоятся переговоры Александра Лукашенко с украинским коллегой Петром Порошенко.

Лукашенко дал указания по подготовке встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие пройдёт 30 октября — 1 ноября в Минске. Участие в нём подтвердили президенты и премьер-министры, главы внешнеполитических ведомств, руководители и представители спецслужб, а также неназванных аналитических сообществ.

Напомним, эксперты давно констатируют «разворот Белоруссии на Запад», однако официальный Минск это отрицает, трактуя процесс как нормализацию отношений с Западом. Подписание приоритетов партнёрства с Евросоюзом несколько раз анонсировалось, но до сих пор не произошло.

Несмотря на то, что представители западных спецслужб часто посещают Минск, доверительные отношения с Вашингтоном и странами Евросоюза не выстроились. Традиционно власти Белоруссии критикуются за систематические, грубые и массовые нарушения прав человека, а также политические репрессии. Пытаясь улучшить свой имидж, руководство постсоветской республики сначала прибегло к услугам британских специалистов по PR, а затем изменило тактику, применяя методы поощрения лояльности, запугивания и стимулирования активности пропагандистских бригад на российских телеканалах.