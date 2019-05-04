Вашингтон, 4 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. У России и США есть огромный потенциал для хороших отношений. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Колоссальный потенциал для хороших/отличных отношений с РФ, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ», — написал глава Белого дома США.

По его словам, жителям США достаточно вспомнить, как их ввели СМИ в заблуждение касательно «сговора с Россией».

«Мир (при помощи США и РФ) может быть лучше и безопаснее», — добавил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы обменялись мнениями о ситуациях в Венесуэле, на Украине и в КНДР. Переговоры двух лидеров состоялись по инициативе американской стороны.

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