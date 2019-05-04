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Трамп рассказал, о чем больше часа беседовал с Путиным

Политика

Лидеры обсудили даже «российскую мистификацию»

Вашингтон, 4 мая 2019, 00:33 — REGNUM  Телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным оказалась очень продуктивной, об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Глава США отметил, что обсуждал с российским коллегой вопросы двусторонней торговли, обстановку в Венесуэле, на Украине и в КНДР, а также контроль над ядерными вооружениями и даже «российскую мистификацию» — скандал вокруг якобы имевшей место связи команды Трампа с Москвой.

«Очень продуктивные переговоры!» — подчеркнул президент США.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1124359596209057792

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что беседа, которая состоялась по инициативе американской стороны, длилась более часа. Разговор носил деловой и конструктивный характер, отмечено в сообщении на сайте Кремля.

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Российско-американские отношения
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