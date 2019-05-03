Москва, 3 мая, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем. Об этом сообщает 3 мая пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. 7 июля 2017 года, Гамбург

«Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, — говорится в сообщении. — Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях».

Кроме того, лидеры двух стран в ходе беседы также обменялись мнениями о ситуациях на Украине, в КНДР и Венесуэле.

Читайте также: Трамп остался доволен заявлением Путина по КНДР

Отмечается, что продолжительный телефонный разговор Путина с Трампом состоялся по инициативе американской стороны.

Читайте также: Трамп заявил о желании избавиться от ядерного оружия