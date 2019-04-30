Какие планы у США на Польшу, у Евросоюза — на Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США не планируют расширять военный контингент в Польше;
- Евросоюз намерен и дальше помогать Украине;
- Более трети граждан России пройдут с портретами победителей;
- Глава Хакасии по итогам 2018 года миллионером не стал;
- В Дагестане задержан министр экономики.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1434.