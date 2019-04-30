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Зеленский и Порошенко одинаковы по отношению к РФ — глава Еврокомиссии

Политика

Евросоюз будет и дальше помогать Украине

Варшава, 30 апреля 2019, 09:55 — REGNUM  Между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и действующим президентом страны Петром Порошенко нет принципиальной разницы, когда речь идёт о России, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 28 апреля в интервью польской газете «Rzeczpospolita».

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашёл никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России», — рассказал чиновник.

Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, особенно борьбу с коррупцией.

«Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи!», — подчеркнул Жан-Клод Юнкер.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого «Левада-центром», для 55% жителей России не принципиально кто будет президентом Украины, хотя победа Владимира Зеленского оказалась гораздо предпочтительнее победы Порошенко — 31% против 2% опрошенных.

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