Более трети граждан РФ встанут в ряды «Бессмертного полка»

Москва, , 11:16 — REGNUM Практически все жители России будут отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Большинство опрошенных (76%) собираются смотреть телетрансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве. 21% не будут наблюдать за военным парадом.

В шествии «Бессмертного полка» 9 мая намерены участвовать 33% граждан во всех регионах России. 62% не планируют принимать участие в акции, но будут смотреть трансляцию по ТВ. 5% затруднились ответить.

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Петербурге шествие «Бессмертного полка» 9 мая по Невскому проспекту может собрать до 1 млн человек.

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