Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле обыграли самарские «Крылья Советов» в матче российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 28 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Голевыми действиями в составе хозяев поля отметились Сердар Азмун (дубль), Тарас Бурлак (автогол), Игорь Смольников. У гостей дубль оформил Денис Ткачук.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

После двадцати шести матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 27 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК “Крылья Советов” (Самара)

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