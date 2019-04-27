«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России

Химки, Московская область, , 23:41 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» на своем поле не смогли переиграть грозненский «Ахмат» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 27 апреля на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати шести матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Грозненский «Ахмат», набравший 35 баллов, находится на восьмой позиции.

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