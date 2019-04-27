«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Каспийск, Дагестан, , 20:06 — REGNUM Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 27 апреля на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.

Голевыми действиями в составе гостей отметился Роман Еременко, у хозяев поля мяч забил Камиль Закиров.

После двадцати шести матчей в чемпионате России махачкалинский «Анжи» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Ростов», набравший 36 баллов, находится на седьмой позиции.

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