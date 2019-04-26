Москва, 26 апреля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Традиции, связанные с празднованием Пасхи, в той или иной мере соблюдают большинство жителей России (77%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Милорадович. Приготовление к Пасхе (фрагмент). 1910

К Пасхе в 2019 году будут готовить куличи, пасху, красить яйца 48% опрошенных, освящать их в церкви — 21%. 44% граждан пойдут в гости, 11% подарят подарки.

Провести пасхальную ночь храмах с 27 на 28 апреля намерены 11% опрошенных. Не будут праздновать Пасху 18% (среди 18−24-летних — 35%).

Опрос проведен 24 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Читайте также: Половина верующих в России понимают, зачем празднуют Пасху

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, половина жителей России (50%) правильно понимают, зачем празднуют Пасху: это воскресение Христа.

На эту тему: На Пасху в Москве продлят работу общественного транспорта