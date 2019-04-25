На Пасху в Москве продлят работу общественного транспорта

Москва, , 08:37 — REGNUM В Москве на Пасху продлят работу наземного общественного транспорта на 159 маршрутах, сообщается на портале мэра столицы.

В ночь с 27 на 28 апреля метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00. Увеличится количество остановок 65 пригородных электричек.

Также на Пасху в столице запустят бесплатные автобусы на 38 маршрутах. Они будут курсировать от станций метро и платформ железной дороги до 17 кладбищ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на портале «Окно в город» в режиме онлайн покажут праздничные гулянья на Пасху.

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