На Пасху в Москве продлят работу общественного транспорта

Москва, 25 апреля 2019, 08:37 — REGNUM В Москве на Пасху продлят работу наземного общественного транспорта на 159 маршрутах, сообщается на портале мэра столицы.
В ночь с 27 на 28 апреля метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00. Увеличится количество остановок 65 пригородных электричек.
Также на Пасху в столице запустят бесплатные автобусы на 38 маршрутах. Они будут курсировать от станций метро и платформ железной дороги до 17 кладбищ.
Читайте также: Пасхальные гулянья в Москве покажут онлайн
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на портале «Окно в город» в режиме онлайн покажут праздничные гулянья на Пасху.
На данную тему: К Пасхе для москвичей подготовили 60 бесплатных экскурсий