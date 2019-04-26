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Половина верующих в России понимают, зачем празднуют Пасху

Общество

Опрос ВЦИОМ

Москва, 26 апреля 2019, 10:27 — REGNUM  Половина жителей России (50%) правильно понимают, зачем празднуют Пасху — это воскресение Христа. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не понимают смысла праздника неверующие граждане (33%), мужчины (25%) и молодежь (38%). 77% опрошенных знают, когда в 2019 году отмечается Пасха и правильно назвали дату. Осведомлённость лучше у православных (85%).

Но и неверующим гражданам известно о дате празднования Пасхи (61%). Лучше знают женщины (87%), пожилые люди (85%) и жители сёл (80%). Только 8% опрошенных назвали дату неверно.

Опрос проведен 24 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Пасху продлят работу наземного общественного транспорта на 159 маршрутах.

Подробнее: На Пасху в Москве продлят работу общественного транспорта

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